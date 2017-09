- Det bliver hårdt og spændende

Se billedserie Isabella, Daniel og Freja er netop begyndt i 1.g på Greve Gymnasium. De frygter ikke karakterpresset. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Sydkysten - 05. september 2017 kl. 11:20 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dødsdruk, stress og kampen for at finde sin egen personlighed. De negative historier om gymnasietiden er mange, og man fristes til at tro, at eleverne vakler rundt som nervevrag i tre år. Da avisen er på besøg på Greve Gymnasium en fredag i spisefrikvarteret, er der ikke meget, der signalerer pressede unge mænd og kvinder. To elever går rundt i togadragter, mens andre sidder stille med deres computere og forbereder de kommende opgaver.

Tre af de elever, vi møder, er 15-årige Daniel Broström, 16-årige Freja Helander og 16-årige Isabella Nordmark Nielsen. De er netop begyndt deres rejse mod studenterhuen.

Som nyudklækkede gymnasieelever er de blandt dem, der tales så meget om i medierne, og de har også hørt historierne om, at gymnasieelever i nogles øjne går for meget op i at drikke sig sejlende fulde og ellers bliver ramt at et pres for at score gode karakterer, der kan dække op for tag-selv-bordet, når der skal vælges en videregående uddannelse.

- Jeg har siddet derhjemme og lavet opgaver for at øge niveauet, men man kan ikke forberede sig på den arbejdsmængde, der venter. Der er en kontrast fra folkeskolen. Det eneste, man kan forberede sig på, er at skulle lære noget nyt, siger Daniel Broström, der valgte Greve Gymnasium, fordi han kender flere af eleverne i forvejen, og fordi det har en naturfaglig linje.

Han drømmer om at læse til dyrelæge på universitetet, når han om tre år får trukket studenterhuen ned over ørerne.

Allerede nu har han haft fem afleveringer, og han er bevidst om, at der bliver fart på de kommende år. Dog føler han ikke fra starten noget karakterpres.

- Det bliver hårdt, men det bliver også spændende at prøve noget nyt. Lærerne har været gode til at forberede os og sige, at vi skal være punktlige og gøre det bedst muligt. Hvis man afleverer ét minut over, er det 100 procents fravær, siger Daniel Broström.

Både Freja og Isabella har valgt gymnasiet, fordi det har en idrætslinje. De dyrker henholdsvis ridning og badminton seks gange om ugen udover stævner, så de har allerede kalenderen godt fyldt op. De nævner, at det giver et fællesskab, at de andre i klassen også går meget op i deres sport og dermed er en del af et idrætsmiljø.

- Der bliver taget hensyn til, at vi også har en sport at bruge tid på, siger Isabella Nordmark Nielsen.

Andet end karakterer

Hun og Freja er vant til et konkurrencemiljø fra deres sport, som på flere punkter kan minde om det, der er, når talen falder på kampen om de gode karakterer. Dog understreger de alle tre, at karaktererne ikke er det eneste, der tæller.

- Man skal bare gøre sit bedste, så kan man ikke gøre mere, siger Freja Helander.

- Min lærer sagde, da jeg gik ud af folkeskolen, at lykken ikke er et tal, og at der er mange andre ting, der tæller. Man skal ikke lægge alt i en karakter, siger Daniel og uddyber:

- Min far klarede sig godt i skolen, men jeg føler ikke, at jeg har noget, jeg skal leve op til.

Selv om det kan være svært at kigge tre år frem i tiden, er Freja og Isabella ikke i tvivl om, hvad de håber at forlade Greve Gymnasium med.

- Jeg håber, at det åbner en masse muligheder for fremtiden, og at jeg bedre kan klare mig selv og være klar til et voksenliv. Det handler om at få en masse viden, så man kan komme ind på en uddannelse, få et arbejde og lave en familie, siger hun og nævner, at hun gerne vil arbejde med mennesker, sandsynligvis som fysioterapeut.

- Jeg håber at kigge tilbage på gode karakterer, men at jeg ikke har lagt al min tid på lektier. Jeg vil også have fået gode venner. Det er, når man går gennem hårde tider sammen, at man skaber venskaber, siger Daniel.

Stort set ethvert introforløb inkluderer fester og alkohol, selv om der er fokus på, at alkohol for nogle kan have en ekskluderende konsekvens for unge, der ikke drikker alkohol. Ifølge Daniel er alkohol dog ikke afgørende for, hvem han bliver venner med.

- I mange tilfælde kan alkohol være godt til at skabe relationer, men det skal ikke være det eneste, der gør, at man kan begå sig socialt. Der er mange, der drikker sig for fulde til fester, og skolen har sagt, at der er vagter til festerne, og at man kan blive sendt hjem, hvis man bliver for fuld. Vi har en voldsom alkoholkultur i Danmark, men det er ikke kun det, der tæller. Det kan også være samme interesser, siger han.

- Vi går i idrætsklassen, hvor der er fokus på, at det er okay, at man ikke drikker så meget, siger Freja, der overvejer at forlænge gymnasietiden med et ekstra år på Team Danmarks særlige idrætslinje.

- Vi forstår hinanden, hvis vi ikke kan komme til en fest, fordi vi dyrker så meget sport, supplerer Isabella.

I kantinen er stilheden ved at indfinde sig, for timerne er begyndt igen. Freja, Isabella og Daniel har ikke nået at spise, men heldigvis kan de spise lidt i timen, mens de bliver undervist. Det er med at høre efter, for allerede efter efterårsferien venter de første eksamener.