Artiklen: 70-årig mand tiltalt for overgreb mod børn via nettet

70-årig mand tiltalt for overgreb mod børn via nettet

Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi har rejst tiltale mod en 70-årig mand for i alt 346 forhold om medvirken til voldtægt og overgreb ved at have bestilt livestreamede overgreb på børn via internettet. Ifølge anklageskriftet er det sket ved, at den tiltalte har bestilt, betalt og overværet overgreb og voldtægt mod filippinske børn fra sin computer i sit hjem i Brøndby fra 2011 til 2016.