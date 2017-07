Venstre stiller med 10 kandidater

- For Venstre i Ishøj er det vigtigt, at der fokuseres på samarbejdet i byrådet, at der altid arbejdes intenst på at opnå de bedste løsninger for borgerne, at der tænkes i helheder, og at de vedtagne beslutninger er fremtidssikrede, således at det ikke blot er det politiske ét-partis løsninger, der ser dagens lys. Ved at anvende "god og sund fornuft" opnås de økonomiske mest fordelagtige og holdbare løsninger, skriver partiet i en pressemeddelelse.