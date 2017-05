Hele 23 kandidater meldte sig på banen til Venstres opstillingsmøde. Venstre stiller derfor med det suverænt største kandidathold i Greve Kommune. Foto: Pernille Beckmann

Send til din ven. X Artiklen: Venstre er klar med Greve Kommunes største kandidathold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre er klar med Greve Kommunes største kandidathold

Sydkysten kommunalvalg - 20. maj 2017 kl. 15:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hele 23 kandidater meldte sig på banen til Venstres opstillingsmøde. Venstre stiller derfor med det suverænt største kandidathold i Greve Kommune.

Onsdag den 3. maj afholdte Venstre i Greve opstillingsmøde i Greve Borgerhus. Hele 23 kandidater valgte at blive opstillet for Venstre, der dermed er tæt på at udnytte den fastsatte maxgrænse på 25 kandidater.

Det store antal kandidater glæder borgmester Pernille Beckmann der i forvejen var blevet genvalgt som borgmesterkandidat.

- Det er en fantastisk gruppe kandidater vi stiller med til kommunalvalget. 23 ildsjæle med forskellige baggrunde, køn, arbejde og interesser der er klar til at kæmpe for Venstre og for Greve Kommune. Vi er bredt repræsenteret i alle afkroge af Greve Kommune, og jeg er super stolt over, at stå i spidsen for så kompetent et kandidathold, udtaler borgmester Pernille Beckmann.

Venstres kandidathold er på nuværende tidspunkt det klart største i Greve Kommune. Tættest på kommer Socialdemokraterne med 13 kandidater - altså 10 færre.

- Det viser jo, at mange Greveborgere synes vi har gjort det godt. Ellers får vi ikke så mange kandidater på vores liste. Det tager jeg som et kæmpe rygstød og i Venstre er vi 100% klar til at give den gas når vi når til kommunalvalget. Men først har vi jo en kommune at passe - og det har vi tænkt os at gøre, udtaler borgmester Pernille Beckmann.

Listen har både nye og kendte navne, da hele Venstres nuværende byrådsgruppe har valgt at genopstille. Gruppeformand Morten Dahlin indtager pladsen som nummer 2 lige efter Pernille Beckmann. Listen i sin helhed ser således ud:

1.Pernillie Beckmann

2. Morten Dahlin

3. Per Lund Sørensen

4. Henrik Stuckert

5. Morten Christiansen - VU

6. Latifa Ljørring

7. Kai Nielsen

8. Marc Genning

9. Maria Brostrøm

10. Claus Jensen

11. Anne- Marie Lyduch

12. Renè Kauland

13. Jesper Fini Kuhre

14. Torben Hoffmann

15. Per Møller Sørensen

16. Dorthe Madsen

17. Flemming Vahlgreen

18. Charlotte Andersen

19. Anders Wain

20. Thomas W. Hansen

21. Lars Bo Nielsen

22. Martin Neergaard

23. Jette Asdal Nielsen