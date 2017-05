Se billedserie Jan Færch er 49 år og afløste tidligere på året Eilif Nørgaard som formand for partilisten.

Opstillingslisten fra Grundejerne er klar

Sydkysten kommunalvalg - 18. maj 2017 kl. 05:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Grundejernes generalforsamling har på det ordinære møde i april godkendt følge opstilling;

1. Jan Færch (Spidskandidat)

2. Jørgen H. Kreutzer

3. Jannik Skriver Jensen

4. Asger Lauenborg

Den femte kandidat er endnu ikke offentliggjort.

Jan Færch er 49 år og afløste tidligere på året Eilif Nørgaard som formand for partilisten. Jan har været med i Grundejerne helt fra starten og var en af de to grundejere, som blev valgt ind i byrådet ved kommunalvalget i 2013.

Jørgen H. Kreutzer er 61 år og kendt som tidligere formand for LA i Solrød. Jørgen bor i Havdrup,

- Det er et stort plus for Grundejerne, som ønsker at være lokal liste for alle kommunens borgere, men har manglet opbakning i Havdrup. Det håber vi, Jørgen kan hjælpe med at lave om på, skriver Grundeejerne i en pressemeddelelse.

Jannik Skriver Jensen er 45 år og helt ny i politik.

- Som uddannet sygeplejeske ved Jannik at han skal hjælpe Grundejerne med at få grundskylden ned på niveau med nabokommunerne, hvis han skal gøre sig håb om at hans kollegaer skal have råd til at flytte til Solrød., lyder det videre i pressemeddelelsen.

Asger Lauenborg er lidt blufærdig med sin alder. Han er en af stifterne bag lokallisten og utrolig aktiv. Asger er trådt ind byrådet som suppleant for Eilif Nørgaard, der som bekendt trådte ud, da han flyttede til hovedstaden tidligere på året. Asger sidder ud over i byrådet også i social- og sundhedsudvalget.

Og så er der en kandidat mere - en kvinde. Hendes navn er dog endnu ikke offentliggjort.

- Liste G - Græsrødderne, er dermed klar til at tage fat på endnu en periode, hvor vi arbejder målrettet for; at sænke grundskylden, øge støtten til frivillighed og øge respekten for borgernes penge, slutter pressemeddelelsen.