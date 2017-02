Konservative har valgt kandidater

- Vi fordoblede vores mandattal fra et til to ved kommunalvalget i 2013, og i år arbejder vi benhårdt på at få endnu et konservativt mandat valgt ind. Det vil give os og vores vælgere mere indflydelse i kampen for et mere borgerligt Solrød med fokus på stærke familieværdier og lavere boligskatter - for bare at nævne et par mærkesager, udtaler Hans Odder.