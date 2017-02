Til Venstre samt kommunens øvrige politikere

I Greve har vi altid haft højt til loftet og højt til himlen. En uvane har på det seneste sneget sig ind hos vore politikere. De synes, at vi skal ødelægge vort strandvejsområde med flere og højere bygninger. Det er vi ikke enige i. At bygge en 4 etages ejendom på det pågældende parkeringsområde forekommer at være helt håbløst, også når man tænker på, at der på toppen skal være en 7 meters mast stående på et 2 meter højt plateau. Samtidig erklærer man frimodigt ejendomme for bevaringsværdige lige ved siden af (bl.a. naboejendommen på Jerismosevej 6). Oplægget til den nye lokalplan for strandvejsområdet er tydeligvis udarbejdet af folk, der ikke bor eller har sin daglige gang i området. I så fald ville de have vidst, hvor meget strandvejsområdet betyder for mange, der færdes der dagligt.