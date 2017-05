Send til din ven. X Artiklen: Spil(d) af tid for galleriet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spil(d) af tid for galleriet

Sydkysten debat - 10. maj 2017 kl. 11:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som så mange andre borgerne var jeg til borgermøde på Tjørnelyskolen mandag d. 8. maj. 'Jeg er glad for, at vi nu har muligheden for at holde dette borgermøde, så vi kan høre, hvad borgerne i kommunen forestiller sig skal ske med Tjørnelygrunden,' siger Borgmester Pernille Beckmann - fremgik det af invitationen.

'Dialogmødet' var desværre en lille parodi - faktisk lidt spild af tid. Dels var der fejl i materialet, hvor der bl.a. var uoverensstemmelser på de anførte kvadratmeter, som én af de få borgere der fik taletid anførte. Der ud over var der blandt de fleste medborgere, som jeg efterfølgende talte med enighed om, at spørgetiden på kun 10 min var for lidt, uagtet man lagde op til, at dialogen skulle fortsætte efterfølgende udendørs i grupper.

Det tyder i min verden kun på én ting; At man var bange for at høre kritik i plenum.

Arrangementet var således groft sagt lidt af en skamplet for demokratiet, og jeg håber, at vi ved næste valg, får en ny retning her i kommunen. En politisk retning hvor borgerne høres, og hvor over 6.000 tusinde underskrifter mod skolelukningen ikke bliver ignoreret.

Mikkel Peter Sohn Witthøft

Kandidat for Socialdemokratiet i Greve

Krogager 34

2670 Greve