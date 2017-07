Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vil præge udviklingen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vil præge udviklingen

Som kandidat til byrådet for Venstre ønsker jeg at præge udviklingen i Solrød.

Solrød kommune er i forvejen påvirket af meget trafikstøj, og jeg vil kæmpe for at udvidelsen af Roskilde Lufthavn ikke bliver en gene for Solrød.

Jeg vil gerne arbejde for et rigt idrætsliv med gode faciliteter for både børn og ældre samt styrke frivilligheden, som er drivkraften i vores fantastiske foreningsliv.

Med den voksende ældre gruppe er det vigtigt at tilbyde de bedst mulige forhold, en værdig ældreomsorg og en velfungerende hjemmepleje.

Vi skal sørge for at udnytte den ressource ældre stadig udgør - mange ældre ønsker stadig at være til nytte. For svækkede ældre og deres pårørende må selvbestemmelse, indflydelse og inddragelse være i højsædet, og behandlingen af ældre skal ikke presses ind i firkantede tidsskemaer.

Jeg ønsker at støtte op om byudviklingen i Havdrup samt arbejde for, at Havdrup prioriteres samt får en bykerne med liv og aktivitet.

Jeg ønsker at være med til at træffe beslutninger som skaber værdi og mening for borgerne. For mig handler det om at træffe fornuftige beslutninger, hvor borgernes penge bliver forvaltet med omtanke og sund fornuft.

Rikke Lippert (V)

Byrådskandidat

i Solrød