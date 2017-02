Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vi sikrer bedre lægedækning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vi sikrer bedre lægedækning

Sydkysten debat - 20. februar 2017 kl. 13:28 Af Brigitte Klintskov Jerkel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle danskere skal have adgang til en læge og sundhedsydelser af højeste kvalitet. Ingen danskere skal føle sig utrygge. Det kæmper jeg som sundhedsordfører for hver dag. Som en del af regeringen er jeg derfor stolt af, at vi netop har samlet alle partier til at indgå en aftale om at styrke lægedækningen i hele Danmark. Det handler om vores alles tryghed.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at visse steder i Danmark har været ramt af lægemangel. Det må vi ikke acceptere. Uanset om man bor i Vordingborg, Kalundborg eller Køge skal man have adgang til en kvalificeret læge.

Som tidligere regionsrådsmedlem i Region Sjælland har jeg altid kæmpet for at alle borgere har adgang til lægehjælp. Med den nye aftale har vi indgået en række helt konkrete forslag, der skal arbejde for at komme lægemanglen til livs.

Vi giver blandt andet mulighed for at læger i yderområder skal tilbydes en højere løn. Det vil tiltrække læger til ellers lavt befolkede områder, og det giver sikkerhed for borgene. Derudover etablerer vi 50 nye uddannelsespladser i Aalborg.

Læger er vores alles tryghed - både lokalt og regionalt.

Brigitte Klintskov Jerkel

Sundhedsordfører for Det Konservative Folkeparti og byrådsmedlem i Greve