Debat: Vedrørende det kommende valg til byrådet!

Sydkysten debat - 19. juli 2017 kl. 18:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi nærmer os det kommende kommunalvalg, og selv om det er agurketid, er det tid til betragtninger. DF er det afgørende mandat for det nuværende flertal med borgmester Pernille Beckmann som borgmester og har gennem mange år været garant for Venstre styre i Greve, uanset hvor belastet dette parti end har været! Nu blæser der nye vinde på Christiansborg, hvor DF og Socialdemokratiet samarbejder for fælles politik. Senest med forslag om fjernelse af tilskud til muslimske friskoler!

Det er prisværdigt, at Socialdemokratiet pludselig har set lyset og realiteterne i øjnene. Der er mere fællesskab mellem socialdemokratisk velfærdspolitik og DF uden, at det har slået igennem her i Greve Kommune, hvor DF og Venstre med vedhæng nærmest må betragtes som siamesiske tvillinger, hvilket er gået ud over den kommunale velfærd.

Det er et krav fra det politiske bagland, at lokalpolitikerne følger den politik, som fastlægges landspolitisk. Hvem er formand for DF i Greve Kommune? Har nogen hørt om denne? Hvad er til hinder for, at DF også kommunalt fører DF-politik? Er det ikke på tide at forlade et belastet Venstre og føre egen politik?

Vagn Schou

Spurvevej 8

Greve