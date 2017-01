Debat: Varmeregnskab for 2015 - tilbagebetaling

I AAB afd. 55 har vi fået oplyst, at vi først får vores tilbagebetaling i maj 2017. Hvis vi skal have det før, vil det koste kr. 200.000 før pengene bliver fordelt. Jeg undrer mig meget. I Gadekæret har man tilbagebetalt det à conto beløb, der er blevet indbetalt i 2015. Det har ikke givet problemer, ikke foranlediget ekstra omkostninger eller krævet en uoverkommelig arbejdsbyrde.

Jeg vil derfor opfordre til, at AAB afd. 55 og de andre boligselskaber i Ishøj kontakter VA og bliver inspireret til at gøre tilsvarende, så vi kan få vores penge tilbage. Når det er muligt for VA, må det også være muligt for AAB og de andre boligselskaber. Vi skal jo ikke bøje os for bureaukratisk tyranni - det er vores penge ikke boligselskabernes penge.