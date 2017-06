Debat: Tillykke med sundhedsplejen

I år er det 80 år siden at Danmark fik sundhedsplejersker. Lige siden er sundhedsplejersken budt velkommen i børnefamiliernes hjem, hvilket har haft væsentlig betydning for børnenes sundhed, trivsel og overlevelse. I 1937 indførtes ordningen på grund af høj spædbarnsdødelig, i dag er denne tæt på nul.

I Ishøj Kommune gør sundhedsplejen et vigtigt arbejde i forhold til den enkelte familie, integrationsarbejdet, folkeskolen og i daginstitutionerne. Men der er forsat en stigende social ulighed i sundhed, hvor overvægt og mistrivsel er et problem, også blandt borgerne på Vestegnen. Her er den tidlige indsats vigtig for den enkelte familie. Men også økonomisk for kommunerne, da sundhedspleje er en investering der fremmer en sundere adfærd.

Sundhedsplejen er et godt eksempel på, at sundhedsfremme og forebyggelse er vigtigt at satse på politisk. Derfor skal Vestegnen blive ved med at satse på den tidlige indsats. Der er også behov for at der uddannes flere sundhedsplejersker, da behovene stiger og flere skal på pension i nær fremtid.