Debat: Tak for omsorgen for skolerne

Forsøget med at få bedre resultater ud af folkeskolernes afgangselever, som det kommer til udtryk i regeringens forslag om at belønne skolerne, hvis de kan sænke andelen af elever med et snit på under 4 i dansk og matematik fra afgangsprøverne med 5 procentpoint per år - hvert af de tre år, som forsøget varer. Den store joker i dette spil er, at pengene kun kommer til udbetaling, hvis det faktisk lykkedes at gennemføre karakterstigningen med 5 procentpoint per år - alle årene! Det vil sige at den enkelte skole, som indsatsen i spillet, skal investere op imod 1½ million (som er præmien de kan være heldige at indløse i ansøgningsspillet).