Debat: Svar til Magnus Sæbye

Kære Magnus,

Jeg kan ikke være mere enig med dig, at skolen har en endda meget væsentlig rolle at spille ift., at børn og unge uddannes og dannes til demokrati - og at demokratiet SKAL være levende. Det er en forudsætning, at vi alle sammen deltager. Ikke fordi vi skal, men fordi vi finder det meningsfyldt og givende ift. de mange små og store fællesskaber, vi alle sammen er en del af. Det er en læreproces. En læreproces som for skolens vedkommende starter den dag, vores elever begynder i børnehaveklasse, og først slutter, når I unge mennesker forlader os igen efter 9. klasse.