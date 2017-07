Debat: Svar på læserbrev i Sydkysten den 4. juli

John T. Olsen er meget faktabaseret i sit læserbrev i Sydkysten 4/7 om boligdebat i Greve Byråd, og han nævner en række relevante tal. Men John T. Olsen undgår behændigt at nævne, at det almennyttige boligselskab BS61, hvor han selv er ansat, ulovligt og uden beboernes samtykke gennem 14 år har givet partistøtte til Socialdemokraterne i Greve på samlet set ca. 3-400.000 kr. gennem for lav leje for partilokaler. Et beløb som Socialdemokraterne nægter at betale tilbage, og som kunne gøre stor nytte for boligselskabets beboere. Til trods for at tilsynets afgørelse i sagen er meget klar. Jeg synes, det ville klæde S at betale beløbet tilbage samt fremlægge dokumentation for, at der ikke var personsammenfald mellem BS61s daglige ledelse og Socialdemokraterne i Greves bestyrelse/medlemskab.