Ved drøftelserne i Teknik- og Miljøudvalget blev det oplyst, at der bliver anlagt et indhegnet område i Strandparken mellem Vallensbæk og Brøndby. En fortrinlig placering. Socialdemokratiet havde også bragt den indhegnede grund på hjørnet ad Vallensbæk Torvevej og Brøndbyvej i spil. Det blev under mødet oplyst, at området er ejet af Vallensbæk Kommune, og alle må bruge grunden til luftning af hunde.

Debat: Stort tillykke til hundeejere i Vallensbæk

Socialdemokratiet har i flere omgange foreslået et fritløbsområde for hunde i Vallensbæk. Tilbage i 2014 lovede borgmesteren da også, at et forslag om sådan et område var på vej gennem forvaltningen. Der skete imidlertid ikke noget, så vi tog initiativ til at bringe forslaget til torvs igen her ganske kort tid inde i 2017. Ved drøftelserne i Teknik- og Miljøudvalget blev det oplyst, at der bliver anlagt et indhegnet område i Strandparken mellem Vallensbæk og Brøndby. En fortrinlig placering.