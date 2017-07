Send til din ven. X Artiklen: Debat: Som svar på LA's læserbrev Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Som svar på LA's læserbrev

Sydkysten debat - 27. juli 2017

Fakta er noget, der er virkelighed. Fakta er, at LA har kørt en kampagne mod både BS61 og Socialdemokratiet vedr. huslejen for kælderlokaler i Gersagerparken.

Den nuværende husleje er fastsat af Boligselskabernes Landsforening i 2001 med de klausuler, der er forbundet med lejen, med efterfølgende huslejestigninger.

Fakta er, at Gersagerparken så mister en lejeindtægt, når huslejeforhøjelsen træder i kraft, der har været med til at løfte det sociale ansvar i Greve Nord.

Fakta er, at tilsynet har sat huslejen på kælderlokalet til 86 procent af, hvad en lejlighed i samme størrelse koster i Gersagerparken.

Fakta er, at beboerne er blevet pålagt en regning på 30.000 kr. for, at to ejendomsmæglere har fundet frem til denne nye husleje.

Fakta er også, at kontrakten er indgået med Dansk Boligselskab i 2001 og senere overtaget af KBEA i 2004 uden indsigelser. Så at anklage BS61 er helt ramt ved siden af.

Fakta er, at hvis man som byrådskandidat ikke kender fakta, eller i det mindste sætter sig ind i fakta, så kan man meget let komme til at skade nogle gode intentioner.

Fakta er ligeledes, at ved kontraktens udskrivelse var jeg ikke ansat, så at insinuere korruption og pamperi ser jeg som noget, partierne skal holde sig for gode til, Socialdemokratiet ønsker en valgkamp baseret på fakta og god tone.

John T. Olsen

Byrådsmedlem

Socialdemokratiet

