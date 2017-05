Send til din ven. X Artiklen: Debat: Solrød Byråd fravalgte øget frihed til folkeskolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Solrød Byråd fravalgte øget frihed til folkeskolen

Sydkysten debat - 22. maj 2017 kl. 14:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På seneste byrådsmøde i Solrød skulle det drøftes, om folkeskolerne skulle have mulighed for at søge om at komme med i et nyt, spændende projekt.

Projektet er et forsøg, der skal give nogle af landets folkeskoler øgede muligheder for selv at tilrettelægge skoledagene en smule anderledes ud fra lokale forhold - og tilmed også afkorte nogle af de længste skoledage, hvis man ønskede det. Desværre skete der på byrådsmødet det, som ofte sker, når nogen i byrådet foreslår noget, der er bare en smule nytænkende eller rykker bare en lille smule ved det eksisterende.

Forslaget blev stemt ned med Venstre og Socialdemokraterne i spidsen, og kun K, LA og R stemte for. Dermed kan kommunen alligevel ikke deltage i projektet med ellers dertilhørende mulighed for større lokal frihed.

Det er møgærgerligt. Det offentlige skolesystem bliver mere og mere ensartet, og vi har derfor behov for alternativer for at sikre mangfoldigheden og for at vise, at vi i folkeskolen også kan rumme de elever, der eksempelvis ikke har det godt med for lange skoledage.

Det er noget øv, men vi fortsætter arbejdet - og dette bliver selvfølgelig ikke det sidste forslag fra vores side.

Henrik Boye (LA),

Bo Nygaard Larsen

(R) og Morten

Scheelsbeck (K)

Medlemmer af

Solrød Byråd