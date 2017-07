Send til din ven. X Artiklen: Debat: Socialdemokratiet og DF i Greve Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Socialdemokratiet og DF i Greve

Sydkysten debat - 31. juli 2017 kl. 12:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vagn Schou skriver i et læserbrev d. 11. juli ganske korrekt, at der på det velfærdspolitiske område er store fællesskaber mellem Socialdemokratiet og DF. Det er også korrekt, at kommunalpolitik bør være borgernær, konkret politik.

Vagn Schou opfordrer i flere omgange i omtalte læserbrev Dansk Folkeparti i Greve til '... at forlade et belastet Venstre ...'. Jeg tror, at Vagn Schou muligvis tænker på den unødvendige lukning af Tjørnelyskolen, på trods af andre løfter fra Venstre - desuden har borgmesterens retssag belastet partiet og har sat spørgsmålstegn ved hendes personlige troværdighed.

Vagn Schou opfordrer desuden DF i Greve til at se mod Socialdemokratiet efter det kommende kommunalvalg, i det partierne på Christiansborg '... samarbejder for fælles politik ... ' og '... senest med forslag til fjernelse af tilskud til muslimske friskoler ...' som hr. Schou formulerer det.

Jeg er enig med Vagn Schou i, at partierne, der tidligere havde det svært med hinanden, sagtens kan i dag.

Så jeg opfordrer mit parti til at se fremad og glemme gammelt nag. Jeg er personligt klar til at indgå de nødvendige kompromiser - alt efter vælgernes gunst naturligvis - så længe det er til gavn for borgerne i Greve.

Mikkel Peter Sohn Witthøft

Kandidat for Socialdemokratiet i Greve

Krogager 34

2670 Greve