Debat: Skoler som Mosedeskolen svigter demokratiet og fremtiden

Debat: Skolevalget er forbi, og os ungdomspolitikere har været rundt på landets skoler og paneldebatterer på livet løs. Det har været spændende og sjovt. De mange skoler landet over, der aktivt har valgt at være en del af skolevalget sørger for at holde vores demokrati i live, og det er vigtigt. For vores demokrati skal være levende, og det rykker sig hele tiden i nye retninger.