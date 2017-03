Debat - Skal Greve Kommune selv overholde den nye lokalplan på kommunens grund ved Irma?

Er det politikernes nye stil, at kommunens borgere skal være i dialog med leverandører, og ikke med dem vi har stemt på til kommunevalget, når det handler om nye tiltag? Ifølge artiklen i Sydkysten, fremfører leverandørerne argumenter som, at hvis man bor i det nye hus, så kan man gå hen til ejendomsmægleren, og købe et hus. Og der står, at leverandørerne har haft positiv kontakt med 75 beboere i området ved projektet. Det er som "at sætte ræven til at vogte gæs". Der er 200 beboere i samme område, som protesterer mod projektet.