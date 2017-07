Debat: Skab vækst i Solrød

Solrød Kommune bør i højere grad satse på vækst, og det betyder blandt andet, at Solrød Kommunes Økonomi-, Miljø- og Teknikforvaltning skal arbejde smartere for at tiltrække vækstskabende virksomheder. Resultatet af væksten, det vil sige virksomhedsskatten og flere jobs i kommunen, skal bruges til at udvikle kommunen. Udviklingen skal resultere i, at en bedre service kan opnås med de samme midler og samtidigt understøtte mulighederne for at sænke kommuneskatten for borgerne.