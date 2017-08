Debat: Samarbejde med DF er perspektivløst i Vallensbæk

DIAS har været en succes i forhold til nedbringelse af hærværk på stationen. Mange skattekroner er sparet på ikke at have et vagtfirma til at gå strækmarch i tunnelen.

S ser ingen fremtid i et formaliseret samarbejde med DF i Vallensbæk. I er for ustabile. Hvad Tulle og Mette finder på, er uden betydning for os lokalt. S håber på konservativ tilbagegang, så de i højere grad skal tale med os andre om muligheden for at nedbringe støjgener. Hvis ikke er vi tilfredse med 25-30 procent indflydelse på konservativ politik. Dit tilbud bliver i bedste X-faktor stil et stort NEJ herfra. Nej tak til Judaskysset. Tvivler i øvrigt på, at andre partier i kommunalbestyrelsen ser DF som en troværdig samarbejdspartner.