Debat: S sjoflede de ældre

Socialdemokraten Niels Karlsen skriver i Sydkysten den 20. december igen om det forhold, at Socialdemokratiet sammen med to andre partier i kommunalbestyrelsen har stjålet en million kroner af de ældres penge i værdighedsmilliarden. Enten forstår Niels Karlsen ikke, hvordan tingene hænger sammen, eller også taler han direkte mod bedre vidende. Uanset hvad er det jo temmelig sørgeligt.

Dansk Folkeparti anviste i forbindelse med budgettets vedtagelse besparelser for en million kroner, bl.a. i form af nedsættelse af vederlag for udvalgsformænd, afvikling af den digitale kunsthal mv., således at det fulde beløb på godt og vel to millioner kroner fra værdighedspuljen kunne bruges på de ældre. Interesserede kan selv forvisse sig herom ved at læse referatet af kommunalbestyrelsesmødet den 12. oktober på kommunens hjemmeside.