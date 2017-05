Debat: Nu styrker vi folkeskolen

Folkeskolen. Det kan næsten ikke blive mere dansk. Det er her, man som barn, og senere ungt menneske, formes, uddannes, og hvor fundamentet for fremtiden bygges. Desværre har vi de seneste år måttet konstatere, at mange svage elever tabes på gulvet og kommer ud uden at kunne helt basale fagkundskaber. Det skal være slut nu! Ingen svage elever skal tabes på gulvet. Derfor er jeg meget glad og stolt over, at vi i regeringen har afsat hele 500 mio. kr. over de kommende tre år til de svageste elever.