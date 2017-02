Debat: Nu sikres tryghed for boligejerne

Folketinget har netop behandlet fastfrysningen af grundskylden for 2017. Det er en ægte konservativ sejr, der nu gavner boligejere rundt om i de sjællandske kommuner. For de skal ikke længere frygte tårnhøje og uretfærdige stigninger i deres boligskat. Sådan bør det heller ikke være. Der skal være tryghed for boligejerne.

Selvom vi under den tidligere VK-regering fik sat en stopper for ejendomsværdiskatten, så er grundskylden tordnet i vejret. Bare siden 2001 er boligskatterne næsten fordoblet - og det viser tydeligt, at grundskylden har været på himmelflugt i de senere år. Alligevel foreslår flere venstrefløjspartier at lade boligskatterne stige yderligere. Det kommer jeg aldrig til at forstå. For danskerne betaler allerede mere end rigeligt. Derfor er jeg personligt glad for, at vi nu sætter en stopper for skatteskruen.