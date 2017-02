Send til din ven. X Artiklen: Debat: Massivt tidsspilde for tusinder af Vestforbrændings kunder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Massivt tidsspilde for tusinder af Vestforbrændings kunder

Sydkysten debat - 25. februar 2017 kl. 12:22 Af Herbert Olsen, Tranebakken 2, Ishøj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For anden gang har Vestforbrændings renovationspersonale lagt breve i postkassen hos alle borgere, som er omfattet af sorteringsaffaldsordningen i samtlige deltagende kommuner, med meddelelse om at affaldsbeholderne fremover vil blive afhentet/tømt på andre ugedage end hidtil, men uden at oplyse hvilke nye ugedage.

Nej - i stedet for at der i brevet bliver oplyst om nye afhentningsdage i de enkelte distrikter, henvises hver enkelt borger til selv at finde ud af dette på internettet.

I brevet anføres at årsagen til ændringen skyldes ruteoptimering for at SPARE kilometer og SPARE miljøet, men man undlader at tage hensyn til den tid, som tusinder af KUNDER KUNNE SPARE ved at få oplysningerne på det udsendte brev i stedet for selv at skulle finde oplysningerne på nettet. Det er forkasteligt, hensynsløst og en provokation over for kunderne i de 5 kommuner.

Lige så nemt som det er at udskrive et "standardbrev" med forskellige modtageradresser- eller som i dette tilfælde, hvor der "underskrives" af de 5 forskellige kommuner - lige så nemt ville det være at indsætte tømningsdage for de enkelte distrikter.

Jeg vil kraftigt henstille til at denne form for manglende respekt for borgernes tid ikke vil forekomme fremover.