Debat: Mangler der tilbud til unge i Karlslunde Strand-området?

Hver dag, når personalet møder op i Daginstitutionen Lillebo i Karlslunde, må personalet rundt på udenomsarealerne for at fjerne tom emballage, skrald, glasskår, øldåser osv., for at børnene ikke skal komme til skade. Bænkene er udsat for hærværk, og børnenes hønsehus med levende høns er forsøgt brændt af.