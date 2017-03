Debat: Lokalplan 12.47 Greve Strandvej

Det blev besluttet at sende et lokalplanforslag for Greve Strandvej i offentlig høring. Det usædvanlige bestod i, at forslagets mest markante element i form af en for dette område temmelig stor bygning var ukendt for byrådet (måske med borgmesteren som undtagelse).

Der var åbenbart ikke tid til at visualisere forslaget for byrådets medlemmer. Der var alene en tekstmæssig beskrivelse af en bygning og dens placering. På byrådsmødet og i den efterfølgende offentlige debat er der så opstået en intens debat om bygningens højde. Der er senere offentliggjort skitser, visende en lys ejendom med erhverv i stueetagen og penthouselejligheder foroven - alt under navnet Greve Kysthave. For SF i Greve er det ikke husets højde, der er problemet. Det er i højere grad, at byrådet med dette forslag endnu engang tilsidesætter det store behov for almene boliger for de mange boligsøgende i Greve og i stedet fremmer en bebyggelse med lejligheder, der har velstående borgere som målgruppe.