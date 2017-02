Debat: Liste G er Solrøds Græsrødder

Man tør næsten ikke være utilfreds efter at have læst borgmesterens nytårstale i Sydkysten og Solrød Avis. Tilfredse borgere i en kommune i rivende udvikling, hvor det er lykkedes at holde skatterne i ro? I den sidste tilfredshedsundersøgelse var der kun 16 procent utilfredse borgere i Solrød. Til kommunevalget i 2013 stillede "Lavere ejendomsskat i Solrød" op som Liste G - Grundejerne. Det var der i høj grad brug for. Medierne og ikke mindst vælgerne fik øjnene op for Grundejerne, der fik næsten 10% af stemmerne og dermed to mandater i byrådet. Lidt af en præstation og et "wake up call" for de øvrige partier og lister. Men 10 % er ikke nok, hvis noget mærkbart fremadrettet skal ændres. Siden vi begyndte vores virke, er grundskylden i Solrød gået fra en Danmarksrekord-stigning på 157 % siden 2001 til et fald på 6 %.