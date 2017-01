Send til din ven. X Artiklen: Debat: Letbanen følger loven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Letbanen følger loven

Sydkysten debat - 27. januar 2017 kl. 09:16 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat: Regina Hillerup spørger, om anlæggelse af Letbanen handler om at øge kommunens ret til at udvikle byen, om den pågående udvikling overholder lokalplaner og planlov, og om man burde have valgt en billigere busløsning.

Områderne omkring de nye Letbanestationer i Vallensbæk ligger så tæt på S-stationen, at de allerede er defineret som 'stationsnære' og derfor har den maksimale bebyggelsesgrad. Udviklingen af Vallensbæk Stationstorv giver flere senior- og ejerboliger og indkøbsmuligheder og overholder både kommuneplan og bebyggelsesgrad. Faktisk giver lokalplanen fra 2007 mulighed for at bebygge en langt større del af det nordlige torv. Planloven har intet med Letbanen at gøre og har ikke begrænset den aktuelle udvikling i Vallensbæk Centrum.

Man har valgt en Letbane af to væsentlige årsager: Letbanen kører på tværs af trafikstrømmene til og fra København. En Letbane tillader store mængder passagerer at krydse strømmene samtidig. Skal de passagerer fordeles i krydsende busser, vil det forsinke strømmen voldsomt. Samtidig tiltrækker permanente infrastrukturanlæg, som letbane, motorveje og jernbaner, investorer. En busløsning kan hurtigt forsvinde igen.

Letbanen gør det lettere at rejse på tværs af hovedtrafikstrømme, den har allerede skabt flere hundrede nye arbejdspladser alene i Vallensbæk. Den er et aktiv for os alle.

Henrik Rasmussen

Borgmester,

Vallensbæk Kommune (K)