Debat: Letbanen er overflødig

Staten, Region Hovedstaden og elleve kommuner er i fuld gang med at prakke prestigeprojektet "Letbanen Ring 3" ned over hovedet på skatteyderne med argumenterne om, at den skal fremme den kollektive trafik og fremkommeligheden på tværs af "byfingrene" i hovedstadsområdet. Men argumenterne holder ikke, idet jernbanenettet, der forbinder Ringbykommunerne, allerede er fuldt udbygget sammen med Københavns Metro, som består af tre sammenhængende baner samt Metro City-ringen. Det er således ikke nødvendigt at skulle forbi Nørreport Station for at rejse på tværs af hovedstadsområdet. Dermed er Letbanen overflødig.