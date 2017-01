Send til din ven. X Artiklen: Debat: Læger i Gentofte skal ikke have bedre forretning end læger i Ishøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Læger i Gentofte skal ikke have bedre forretning end læger i Ishøj

Sydkysten debat - 31. januar 2017 kl. 15:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Samtlige praktiserende læger i Ishøj og Vallensbæk har lukket for tilgang. De kan simpelthen ikke hjælpe flere borgere. Borgerne i Brøndby Strand har samme udfordringer. Folk rejser derfor længere og længere for at komme til læge. Det er ikke rimeligt for os, der bor på Vestegnen. Særligt ikke for de ældre. Vi betaler skat og bør have de samme rettigheder som alle andre.

Jeg ved, at både borgmestre og regionsrådsformanden gør, hvad de kan. Men de kan ikke løse problemet, uden at vi ændrer lovgivningen på Christiansborg. De forhandlinger starter nu endeligt - efter at vi har presset på gennem længere tid.

Socialdemokratiet ønsker først og fremmest, at lægerne betales, så det ikke er en bedre forretning at drive klinik i Gentofte end i Ishøj. Det betyder, at læger med mange tosprogede og meget syge patienter skal have mere for en konsultation end læger med mere ressourcestærke borgere.

Derudover ønsker vi, at Region Hovedstaden skal have bedre muligheder for selv at ansætte praktiserende læger i en kommune, hvis der ikke er nogle læger, som selv ønsker at åbne en praksis. Endeligt vil vi uddanne flere læger.

Mattias Tesfaye, medlem af folketinget, Socialdemokratiet