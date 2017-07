Debat: Lad os få en graffiti-væg ved ungdomsskolen

Jeg synes, at Solrød er en smuk by og der er masser af muligheder for at nyde dens skønhed. Desværre er der også en del steder i byrummet der er hærget af graffiti-hærværk. Det er både omkostningstungt at overmale graffiti og modtage anmeldelserne, og derfor bør Solrød Kommune forsøge at begrænse ulovlig graffiti.

Graffiti kan være kunst, men det kræver de rette rammer. Derfor foreslår Liberal Alliance og jeg, at der etableres en graffiti-væg ved Solrød Ungdomsskole, hvor det vil være muligt for dem som ønsker at male graffiti at kunne male som de lyster og øve deres talenter. I tilfælde af, at en eller flere borgere får opøvet et talent for at male graffiti og dette kan pryde andre pladser og steder i Solrød, så kan det på det tidspunkt komme på tale. Solrød, det er tid til forandring.