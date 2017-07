Debat: Kultur skal være for alle

For nylig var jeg på besøg på Arken i Ishøj for at få en snak med museets direktør og for at se alle de spændende kunstværker. Årsagen til mit besøg var desværre ret ærgerlig: Når der i efteråret skal vedtages en ny fordeling af de statslige midler til museerne i Danmark, så kan det ramme Arken unødvendig hårdt. Dansk Folkeparti har nemlig foreslået, at Arken fremover skal modtage et langt lavere statstilskud - blandt andet med den begrundelse, at Dansk Folkeparti ikke ønsker at prioritere moderne kunst og hellere vil give penge til noget, som de godt kan lide, nemlig eksempelvis Fregatten Jylland. Det må ikke ske.