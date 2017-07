Debat: Konkurserne vælter ind over den private plejesektor

Det viser, at den private ældrepleje er et usikkert område - både for virksomhederne, borgerne og medarbejderne. Vi taler om snart 50 konkurser siden 2006, men stadig er der ikke gjort nævneværdige forsøg politisk for at komme de mange konkurser til livs.

Jeg vil opfordre kommunerne til at kigge kritisk på leverandørerne, inden de skriver under på aftaler.

Jeg undrer mig over, at kommunerne i flere tilfælde - laver aftaler med søster- eller datterselskaber med samme ledelse efter en konkurs. Det betyder, at virksomhederne bare får lov at køre videre under et andet navn.