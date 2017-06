Debat: Kan Letbanen sidestilles med BRT?

Under revisionen af Fingerplanen har det springende punkt været, om BRT-stationer (Bus Rapid System) kan sidestilles med letbanestationer og togstationer i forhold til "stationsnærhedsprincippet" og "skinnebåren" trafik, således at kommunerne kan få samme muligheder for at planlægge store erhvervsbyggerier langs stationerne uden at etablere en Letbane langs Ring 3. Ifølge flere embedsmænd fra Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen Kan Letbanen langs Ring 3 sidestilles med BRT-busser, fordi det er et politisk projekt. Det giver således mere mening at etablere BRT-busser, som er en moderne og grøn teknologi i stedet for letbanetog, der er sporvogne, og som er en forældet og ufleksibel teknologi. Frem for alt er BRT-busserne en billigere løsning end Letbanen langs Ring 3.