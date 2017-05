Send til din ven. X Artiklen: Debat: Grundejer-foreningerne endnu engang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Grundejer-foreningerne endnu engang

Sydkysten debat - 22. maj 2017 kl. 19:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et bestyrelsesmedlem i Solrød Strand Grundejerforening har svært ved forstå mit indlæg omkring gamle grundejerforeningers eksistensberettigelse?

I nye boligområder er det nyttigt med tinglyste servitutter omkring fælles nyetablering. Når det ikke længere er aktuelt, burde der ske en aflysning i tingbogen. For grundejerforeninger med tinglyst medlemspligt er rammerne for, hvad man må beskæftige sig med, særdeles snævre, dvs. kun nødvendige opgaver i forhold til de pågældende parceller.

Solrød Strand Grundejerforening er løbet helt løbsk.

Til orientering for Preben Larsen kan jeg oplyse, at mit indlæg blev sendt til avisen den 16. marts, og at 100 års pragtnummeret (på 52 sider) først ankom i min postkasse en uge senere.

Der er intet ukorrekt, usagligt eller unfair i mit indlæg. Med pragtbladets ankomst kunne jeg dog konstatere, at overskriften skulle have været: "et levn fra 1. verdenskrig".

Der foreligger nu følgende fakta fra Solrød Strand Grundejerforenings regnskab for 2016: Strandrensning 311.200 kr. Pragtblad 58.581 kr. Bytur for bestyrelsen 19.450 kr.

Er det "fair" og nødvendige udgifter for en grundejerforening med tinglyst krav om medlemskab?

Som en yderligere besynderlighed kan man i Sydkysten den 11. april læse, at formanden og næstformanden for Solrød Strand Grundejerforening har erhvervet sig en udlejningsejendom på Strandvejen. Grundejerforeningsmedlemmerne kan håbe, at de to herrer ikke har haft grundejerforeningskasketterne på den dag, de underskrev købsaftalen.

Lisa Melohn

Medlem af

Solrød Strand

Grundejerforening

(desværre)