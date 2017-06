Debat: Fly over Trylleskoven

I debatindlægget d. 22. maj ang. ovenstående emne skrives der af Bengt Lippert, pens. luftkaptajn, at "Vores og Stop Støjens vurdering er, at Solrød Kommune kan forvente mere støj, da primært indflyvning kommer til at foregå over Trylleskoven i ca. 500-800 meters højde pga af banens placering i Roskilde".

Jeg ved ikke, hvor hr. Lippert har fløjet, da han var luftkaptajn, men tilsyneladende ikke i Roskilde, for så ville han vide at der ikke er nogen "instrument-anflyvnings-procedure" til bane 29 (den der anflyves over Trylleskoven), og at kommercielle fly kun vil kunne anvende den bane i absolut godt vejr. Jeg bor selv ved Trylleskoven, og det er yderst sjældent, at fly over 10 ton anflyver og lander på bane 29. Jeg synes, indlægget lugter af "skræmmekampagne" rettet mod beboerne i Trylleskov-området. "Banens placering" er også et ret misvisende begreb, idet Roskilde Lufthavn råder over fire baner, så fly kan komme fra alle verdenshjørner. I øvrigt kan det oplyses, at sidst Roskilde Lufthavn investerede i forlængelse af bane 11/29 og hegn rundt om lufthavnen for at lokke eks. Ryanair til at beflyve den, blev den valgt fra, da lufthavnen ligger dårligt/har dårlig infrastruktur.