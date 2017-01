Debat: Flekstur igen, igen

Sydkysten bringer den 9.12.16 et interview med Liselott Blixt om de mange arbejdsopgaver, der fylder hendes dagligdag som kommunalpolitiker, medlem af Folketinget og som formand for sundhedsudvalget begge steder.

Så mange bolde i luften på een gang kan måske være forklaringen på, at hun: "der er drevet af at hjælpe de mennesker, der ikke selv råber op", og som i øjeblikket angiveligt: "har stort fokus på de ældres selvbestemmelsesret", ikke har gennemtænkt de konsekvenser, det har haft for mange svage ældre, da hun stemte for at afskaffe flekstur i Greve Kommune ultimo september måned.