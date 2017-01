Debat: Flekstur igen, igen - og endnu en gang

Kære Jette Nickelsen I Sydkysten den 5. januar giver du udtryk for, at det er for dårligt, at Ældre Sagen ikke har været på banen omkring nedlæggelse af FlexTrafik.

"Byrådet besluttede i sommer at nedlægge Flex-trafik pr. 1. oktober 2016. Ordningen var blevet for dyr, og Greve Kommune havde fået klager fra taxachauffører over, at borgerne kunne køre så billigt til lufthavnen. Vi gjorde politikerne opmærksom på det uheldige i, at ældre borgere uden eget transportmiddel nu havde svært ved at komme til læge og genoptræning samt til de sociale arrangementer, som "Kampen mod Ensomhed" prøver at få ensomme med til. Politikerne har taget vores henvendelse alvorligt og vil undersøge andre transportmuligheder f.eks. teletaxa eller telebus."