Debat: Farvel til øget pensionsalder

Sydkysten debat - 08. juni 2017 kl. 13:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så blev det endelig klart for regeringen, at der ikke er flertal i Folketinget eller i befolkningen for en forøgelse af pensionsalderen. På trods af, at statsminister Lars Løkke Rasmussen flere gange inden for det seneste år har foreslået at hæve pensionsalderen, er forslaget nu lagt i graven.

Regeringen har droppet idéen om at hæve pensionsalderen for alle.

Hurra! Et forslag om at hæve pensionsalderen for alle forkorter pensionisttilværelsen og øger uligheden.

Uligheden stiger, fordi faglærte og ufaglærte lever kortere end de danskere, som har de længste uddannelser. Livskvaliteten af pensionisttilværelsen er ligeledes ved en øget pensionsalder også under pres, fordi nedslidningen også øges med tiden på arbejdsmarkedet.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har tidligere udtalt, at danskerne ikke skal blive længere på arbejdsmarkedet for at kunne give topskattelettelser - men for at give mere velfærd.

I den optik venter mange så på, hvilken velfærd der nu ikke er finansiering til.

John Wennerwald

Regionsrådskandidat i

Region Sjælland for

Socialdemokratiet