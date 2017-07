Debat: Få styr på normeringerne!

Det er ikke godt nok. Hvis vi som forældre skal have overblik over, hvordan ens kommune prioriterer normeringen på børneområdet, skal registreringen udarbejdes af alle kommuner.

Der har ellers været tid nok til at få normeringerne registreret; I 2012 besluttede den daværende regering, at det var nødvendigt med et samlet overblik over normeringerne på dagpasningsområdet. Det er uacceptabelt, at kun 40 ud af 98 kommuner har tal på deres normering på børneområdet.