Debat: Er det ikke snart på tide, Ishøj Kommune griber ind!

Så er det galt igen og igen, nettet er nede. TV'et fyldes med digital støj. Hvorfor erkender Kabelplus ikke, der er ikke styr på noget som helst, og de ikke magter det. Borgerne i kommunen fik en tidsfrist for bestillinger, hvad er tidsfristen for Kabelplus?

Der vil altid være små indkøringsproblemer ved nyt, men det var et kørende anlæg, der blev overtaget, og så lader man amatører pille i teknikken. Flot! Og nu virker det ind i mellem. Det, der er sket her i Ishøj, er helt galt. Borgerne er gidsler? Vi er tvunget til at være kontaktbare på nettet fra alle offentlige myndigheder, og hvad er vi? Og kan vi kontaktes! Det er meget usikkert med de systemændringer, som er indført. For vores vedkommende har vi ikke fået vores telefon, der skulle overføres af Kabelplus, som står i deres udsendte materiale, det har jeg fået besked om, at det vedrører ikke dem, det er vores problem!