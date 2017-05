Debat: Det vigtige valg

Uligheden mellem land og by og befolkningsgrupper er af mange årsager et vigtigt tema. Megen forskning har understøttet SF's tese om, at børns opvækstvilkår og uddannelse er et væsentligt element blandt ulighedsskabende forhold. SF i Greve er derfor optaget af, at der i kommunens daginstitutioner og skoler etableres vilkår, der skaber bedst mulige vilkår for vore børn. I daginstitutionerne er der i Greve for mange børn pr. voksen medarbejder. Det afstedkommer mindre ro og tryghed, og børnenes skoleparathed bliver ringere. Forholdene i kommunens skoler gør det vanskeligt at rette op på dette. For mange undervisningstimer er præget af et stigende sygefravær blandt lærerne grundet kravene om mange undervisningstimer og mindre forberedelsestid. Løn- og arbejdsvilkårene i Greves skoler har medført lavere søgning til ledige stillinger, hvorfor en for stor del af undervisningen varetages af uuddannet personale. Det er fortsat et problem, at et for stort antal elever efter endt folkeskole ikke er uddannelsesparate.