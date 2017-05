Send til din ven. X Artiklen: Debat: Det er normal praksis at undersøge jorden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Det er normal praksis at undersøge jorden

Sydkysten debat - 20. maj 2017 kl. 15:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

René Milo spørger, om det er normalt at lave en arkæologisk undersøgelse, før man beslutter sig for at bygge. Svaret er ja. Og sådan var det også, dengang René Milo var borgmester.

I den konkrete sag drejer det sig om en mulig opførelse af en Rema 1000.

Greve Kommune, anbefaler altid, at bygherre eller ejer indhenter en udtalelse hos Museum Sydøstdanmark, når de planlægger et byggeri. På den måde slipper man for unødige udgifter til arkæologiske undersøgelser og standsninger af jordarbejderne jf. museumsloven.

På den konkrete grund har Museum Sydøstdanmark anbefalet en arkæologisk forundersøgelse. Det er sket i foråret 2017 på privat bygherres eget initiativ og bekostning.

Kommunen har altså blot fulgt standard procedure, og jeg kan derfor undre mig over, at man som tidligere borgmester er uvidende over for dette.

Jeg synes i øvrigt, det er glædeligt, at vi i Greve får endnu en Rema 1000, som bliver placeret i et område med mange børnefamilier. Greve Kommune er en by i rivende udvikling. Vi bliver flere og flere borgere, og vi har behov for et varieret udbud af dagligvarebutikker til disse borgere. Netop derfor har et enigt byråd truffet denne beslutning.

Pernille Beckmann

Borgmester, Greve (V)