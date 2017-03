Send til din ven. X Artiklen: Debat: Demokrati - spinkelt fundament Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Demokrati - spinkelt fundament

Sydkysten debat - 05. marts 2017 kl. 10:17 Af Ove Mathiassen, Krogager 22, 2670 Greve Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I november er kommunalvalg (KV17). Sydkysten har allerede offentliggjort flere partiers kandidatliste.

Processen med at udvælge kandidater er demokratisk. Partiernes medlemmer mødes for at udpege kandidater.

Danmarks samlede vælgertal i 2015 var på 4,1 million personer, Deraf var kun 140.000 personer medlem af et politisk parti. Det svarer til kun 3 % af vælgertallet. Tal er fra "Folketingets Oplysning".

Vort demokratiske fundament til udpegning af repræsentanter er således spinkelt, og der er kraftigt faldende antal partimedlemmer.

Medlemmer af et parti en har stor indflydelse. I dette forum udpeges på opstillingsmøder personer til Folketing, Regionsråd og Byråd. En lille del af vælgerne har således en stor indflydelse på, hvem der skal være vore repræsentanter.

Jeg er selv medlem af et parti. Dette har givet mig indsigt og mulighed for påvirkning gennem dialog med de valgte. Jeg har stor respekt for vore repræsentanter.

Jeg kan kun opfordre til at finde det parti, der passer bedst til ens holdninger - og dermed blive en part af demokratiet. Nogen vil indvende, at der ikke findes et parti, man er enige med. Det er nok rigtigt. Men dækker et parti 70-80 % af ens synspunkter, så kan man nok ikke komme det nærmere.