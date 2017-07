Debat: Danmark bedste hjemmepleje?

Det bliver ikke Solrød, der vinder, hvis man er bruger af hjemmeplejen til både personlig pleje og praktisk hjælp. Det giver meget utryghed og frustration at komme hjem efter ferie med familien og erfare, at ens hjemmehjælp gennem ca. to år er flyttet til andre opgaver, uden man får besked.

Har talt med leder, som siger, at det er en faglig beslutning. Da hjemmet er under stort pres grundet sygdom, er det meget vigtigt, at det er en fast, der er tilknyttet hjemmet, da det ellers kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. Derudover er det bestemt ikke værdig behandling, at der kommer fem forskellige på fire dage. At skulle lukke så mange forskellige ind i ens hjem på så kort tid er meget utrygt. Dertil tager det tid at skabe tillid og tryghed til en ny person, som man skal lukke tæt ind på livet, især når man modtager personlig pleje.