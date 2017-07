Debat: DF's udsyn fra tilskuerrækkerne

Man bliver lidt træt af at læse om DF's usande meritter i Vallensbæk. Senest i et læserbrev i Sydkysten d. 11. juli 2017. Sandheden er en anden og noget mere trist. DF har intet gjort for borgerne i Vallensbæk i de senere år. DF har af strategiske årsager og efter råd fra deres spindoktorer på Christiansborg (du læste rigtigt) valgt at sidde på tilskuerrækkerne. Helt grotesk var det ved seneste budgetaftale. DF var tæt på at skrive under på budgetaftalen, men valgte i sidste øjeblik at stå udenfor og efterfølgende påstå, at der blev "stjålet" penge fra de ældre. Sandheden var den stik modsatte. De ansvarlige budgetpartier tilførte 1 mio. kr. til ældreområdet. Penge der nu er udmøntet.